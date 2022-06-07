В Выборгском районе Петербурга злоумышленники вынесли из дома главврача более 5,5 млн

В Выборгском районе Петербурга злоумышленники вынесли из дома главврача более 5,5 млн. Фото: Pexels

В Выборгском районе Петербурга злоумышленники вынесли из дома главврача более 5,5 млн. Фото: Pexels

Большая часть украденной суммы главного врача больницы поликлиники №63 исчислялась по украшениям — только они оцениваются в 4 540 000 рублей, также были похищены денежные средства в чистом виде суммой 1 100 000 рублей.

Все произошло в Выборгском районе Петербурга на улице Заманиловской, 10. Как стало известно Gazeta.SPB, из частного дома злоумышленникам удалось вынести украшения из золота, серебра и платины, а также деньги путем отжатия стеклопакета на первом этаже (сам дом двухэтажный).

В общей сложности ущерб составил 5 654 000 рублей.

К счастью, на месте происшествия имелась камера видеонаблюдения. В настоящий момент она просмотрена, на преступников составлена ориентировка и направлена специалистам для дальнейшей работы. С места происшествия, кроме того, изъяты следы пальцев рук, обуви и материи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Старой Ладоге пенсионерка стала жертвой разбойного нападения из-за 2500 рублей. Избившего ее мужчину поймали.