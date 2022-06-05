Пенсионерку ударили по голове молотком ради 2500 рублей в Старой Ладоге

В Старой Ладоге пенсионерка стала жертвой разбойного нападения. Избившего ее мужчину поймали.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в магазин «Магнит» на Волхонском проспекте пришла 91-летняя пенсионерка. Она попросила сотрудников вызвать полицию и сообщила, что на нее напали с молотком и вырвали ее сумку.

Правоохранители опросили пострадавшую и выяснили, что неизвестный ударил ее по голове и отобрал сумку, в которой были 2500 рублей, банковская карта и паспорт.

Пожилой пострадавшей диагностировали ушибленную рану головы и ушибы предплечий. После оказания помощи ее отпустили из больницы.

Разбойника задержали через несколько часов. В отдел по подозрению доставили 39-летнего местного жителя. Сейчас он в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигранта задержали за избиение курьеров-соотечественников на Дунайском проспекте.