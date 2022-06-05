Мигранта задержали за избиение курьеров-соотечественников на Дунайском проспекте

Мигранта задержали за избиение курьеров-соотечественников на Дунайском проспекте
На курьеров напали на Дунайском проспекте. Фото: unsplash

В Петербурге задержан мигрант, который избивал и отбирал смартфоны у курьеров во Фрунзенском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, два разбойных нападения на граждан Узбекистана, работающих курьерами службы доставки еды Delivery Club, произошли на Дунайском проспекте.

В ночь на 28 мая неизвестный угрожал пистолетом 20-летнему курьеру, чтобы тот отдал ему смартфон. Молодой человек остался без гаджета стоимостью 20 тысяч рублей, зато до стрельбы дело не дошло.

На второго курьера злоумышленник напал в ночь на 31 мая на том же Дунайском проспекте. Он избил 29-летнего курьера деревянной палкой и также отобрал у него смартфон.

Разбойника задержали спустя несколько дней, когда тот появился на месте преступления. Им оказался 23-летний соотечественник пострадавших.

Возбуждены два уголовных дела о разбое. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хулиган стрелял из автомата АК со своего балкона.

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