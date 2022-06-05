В Петербурге хулиган стрелял из автомата АК со своего балкона

В Петербурге хулиган стрелял из автомата АК со своего балкона
Мужчина стрелял из охолощенного автомата. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Петербуржец из Калининского района может стать фигурантом уголовного дела из-за стрельбы со своего балкона.

Как стало известно Gazeta.SPb, стрельбу накануне в 6 утра устроил мужчина, проживающий на Кушелевской дороге, 7/4. На него в полицию пожаловалась соседка.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что 29-летний житель дома устроил стрельбу из охолощенного автомата АК. Стрелял он со своего балкона в воздух. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейские нашли в квартире 19 гильз.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На экспертизе было установлено, охоложенный автомат АКМ был изготовлен на заводе и не подвергался переделке. К огнестрельному оружию он не относится, боевыми патронами стрелять из него не получится.

Мужчину забрали в отдел, где полицейские составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в магазине на Малой Балканской петербуржец устроил стрельбу, а после убежал домой.

кушелевская дорога новости СПб стрельба хулиганство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторым россиянам на карту перечислят до 20 000 рублей с 6 июня
Умер режиссер Темур Чхеидзе, работавший в БДТ и Мариинском театре
ВОЗ: 780 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в 27 странах
Два трамвайных маршрута закроют на время ремонта на Стачек до 20 июня
Россияне хотят накопить 5 миллионов рублей для комфортной жизни на пенсии
Эксперт Бабин: лучшей валютой для сбережений летом будет доллар
McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу в России
Россиянам дали советы по снижению расходов на коммунальные услуги