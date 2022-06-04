В магазине на Малой Балканской петербуржец устроил стрельбу, а после убежал домой

Сегодня, 4 июня, в Пулково мужчина открыл стрельбу прямо магазине, после чего убежал домой, где его и задержали правоохранители.
Инцидент произошел в субботу около 13 часов дня. На Малой Балканской улице в помещении магазина дома 30 хулиган начал стрелять в воздух. В результате никто не пострадал. Об этом сообщают «Невские новости».
Сотрудники полиции Фрунзенского района смогли установить личность стрелка, рассказали «Piter.Tv». Им оказался 59-летний горожанин, проживающий недалеко от супермаркета, где все и произошло.
Выяснилось, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Был изъят травматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что со 2 на 3 июня недалеко от круглосуточного магазина в ходе групповой драки мужчина достал оружие, выстрелил в воздух и скрылся с места происшествия.