После драки на Пулковском шоссе похититель брюк пришел в полицию с ранением от оружия

После драки на Пулковском шоссе похититель брюк пришел в полицию с ранением от оружия. Фото: Pexels

После драки на Пулковском шоссе похититель брюк пришел в полицию с ранением от оружия. Фото: Pexels

В ночь со 2 на 3 июня недалеко от круглосуточного магазина в ходе групповой драки мужчина достал оружие, выстрелил в воздух и скрылся с места происшествия. Уже после выяснится, что скрывшейся участник конфликта будет ранен и сам отправиться в полицию.

Все произошло около 02:20 ночь у магазина «24 часа». Как стало известно Gazeta.SPB, почти сразу же удалось задержать двух участников драки, которыми оказались жители республики Дагестан 1998 года рождения. Удалось установить, что на указанном в заявлении месте произошла драка, в результате которой один из участников произвёл выстрел в воздух из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.

Двоих задержанных поместили в СПСЗЛ. Уже под утро, около 08:08, в полицию пришел еще один мужчина 1995 года рождения с травматическим ранением левой кисти. Оказалось, что у него имеется подписка о невыезде от 2 апреля за похищение мужских брюк из «Спортмастера».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге посетителей «Контакт-Бара» перепугал мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения учинил конфликт. При этом нарушитель держал в руке предмет похожий на гранату.