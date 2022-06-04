Житель Краснодарского края с гранатой в руке ворвался в «Контакт-Бар» на Гаккелевской

Житель Краснодарского края с гранатой в руке ворвался в "Контакт-Бар" на Гаккелевской. Фото: "Яндекс.Карты"

Житель Краснодарского края с гранатой в руке ворвался в "Контакт-Бар" на Гаккелевской. Фото: "Яндекс.Карты"

Посетителей «Контакт-Бара» в Приморском районе перепугал мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения учинил конфликт. При этом нарушитель держал в руке предмет похожий на гранату.

В ночь со второго на третье июня, около 00:50 в помещении «Контакт-Бара» произошел инцидент с буйным мужчиной 31 года, жителем Краснодарского края. Как стало известно Gazeta.SPB, в экстренные службы позвонила администратор заведения и рассказала, что у не совсем вменяемого посетителя в руках что-то, похоже на гранату.

Уже в 01:05 правоохранительные органы «по горячим следам» задержали злоумышленника недалеко от дома 34 по улице Гаккелевской. У мужчины изъяли корпус гранаты «Ф-1» без запала.

Бар оборудован камерами видеонаблюдения, и в данный момент направлен запрос на изъятие видеозаписи администрации бара. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что злоумышленники сообщали о минировании нескольких, школ, университетов, судов, торгового центра и лицея Петербурга.