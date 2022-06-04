Угрозе минирования подверглись петербургские университеты, суды, школы и ТЦ в пятницу

Угрозе минирования подверглись петербургские университеты, суды, школы и ТЦ в пятницу
Угрозе минирования подверглись петербургские университеты, суды, школы и ТЦ в пятницу. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вчера, злоумышленники сообщали о минировании нескольких, школ, университетов, судов, торгового центра и лицея в Санкт-Петербурге. В результате осмотра взрывчатых веществ обнаружено не было.

Как стало известно Gazeta.SPB, в общей сложности за день 3 июня было эвакуировано 5 120 человек из-за ложных сообщения о предстоящем взрыве, которые поступили на электронные адреса учреждений. Вывести людей решили только из СПБ ПГУПС, лицея №387 Кировского района, а также 66 человек из Красногвардейского районного суда. На других объектах эвакуация по решению администрации не проводилась.

Сообщения о минировании поступали с 11:21 до 15:38, а полностью мероприятия закончили в 17:15. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В тот же день в Петроградском и Московском районе было возбуждено два уголовных дела по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге очередной злоумышленник обманом заставили пенсионерку отдать полтора миллиона.

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