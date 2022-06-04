Во Фрунзенском мошенники забрали у пенсионерки полтора миллиона на «лечение дочери»

Во Фрунзенском мошенники забрали у пенсионерки полтора миллиона на "лечение дочери". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Фрунзенском мошенники забрали у пенсионерки полтора миллиона на "лечение дочери". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пятницу, очередной злоумышленник обманом заставили пенсионерку отдать полтора миллиона. Мошенника, вероятно, успели снять камеры видеонаблюдения.

Вчера вечером, 3 июня, в правоохранительные органы Фрунзенского района обратилась женщина, которая сообщила, что ее матери неизвестные звонили с телефона, после чего потребовали деньги на лечение человека в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPB, позже сама пострадавшая 81 года подтвердила, что злоумышленник по телефону представился сотрудником полиции и заявил, что ее дочь попала в ДТП, а для решения проблемы требуется передать денежные средства курьеру.

По итогу, около 15:00 к женщине пришел мужчина, которому она передала денежные средства в размере 1 000 000 рублей. После этого к ней снова пришел «курьер», которые забрал еще 300 000 рублей.

Выяснилось, что на злоумышленнике была темная темная кепка, темная кепка. Он был высоко роста. С места происшествия будет изъята видеозапись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе 90-летняя женщина практически добровольно разрешила установленной мошеннице забрать у нее 3 903 675 рублей.