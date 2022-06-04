В Василеостровском районе 90-летняя пенсионерка разрешила злоумышленнице перевести 3 млн

В Василеостровском районе пенсионерка разрешила злоумышленнице перевести себе более 3 млн. Фото: Pexels

В Василеостровском районе пенсионерка разрешила злоумышленнице перевести себе более 3 млн. Фото: Pexels

В Василеостровском районе женщина практически добровольно разрешила установленной мошеннице забрать у нее 3 903 675 рублей.

Пенсионерка, которой в этом году уже 90 лет, подписала доверенность по которой разрешала 47-летней женщине распоряжаться ее расчетным счетом. Как стало известно Gazeta.SPB, так женщина потеряла более 3 миллионов рублей.

Все произошло еще 11 августа 2021 года. Тогда петербурженка, проживающая на Сикейроса, 21, корпус 1 убедила пенсионерку из Краснодарского края подписать доверенность на право совершать от имени заявителя и в интересах заявителя операции с расчетным счетом.

Женщины находились в офисе банка на Среднем проспекте В.О., 35. После того, как пострадавшая подписала доверенность, женщина перевела с расчетного счета заявителя на свой расчетный счет 3 903 675 рублей.

Второго июня было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту Пулково остановили пассажира, который следовал из Стамбула с 2 миллионами долларов в сумке.