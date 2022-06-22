Тысячи петербуржцев приняли участие в акции «Свеча памяти» на Дворцовой площади

Тысячи петербуржцев приняли участие в акции &#171;Свеча памяти&#187; на Дворцовой площади
На Дворцовой площади зажгли 50 тысяч свечей. Фото: Центр патриотического воспитания "Дзержинец"

На Дворцовой площади в ночь на 22 июня прошла акция в память о героях, павших в Великой Отечественной войне.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», во время акции «Свеча памяти» волонтеры и петербуржцы зажгли 50 тысяч свечей на главной городской площади. Акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби, проходит в Северной столице уже в третий раз.

С каждым годом акция становится все масштабнее. В первый раз зажигали 10 тысяч свечей, а сейчас уже в пять раз больше, рассказали комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Для участия в акции на Дворцовой площади собрались от трех до пяти тысяч петербуржцев. Это были жители города и волонтеры движений «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что наземный транспорт Петербурга остановят 22 июня для минуты молчания.

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