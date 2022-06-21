Наземный транспорт Петербурга остановят 22 июня для минуты молчания

Наземный транспорт Петербурга остановят 22 июня для минуты молчания
Городской транспорт остановится на минуту молчания. Фото: МК в Питере

Наземный общественный транспорт Петербурга остановится на одну минуту, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественный войны.

Минуту молчания объявят 22 июня в 12:15. На одну минут остановится весь наземный городской транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы. При этом акция пройдет по всем правилам дорожного движения. Движение поездов в метро приостанавливать не будут, но одну минуту там будет звучать ленинградский метроном.

Как сообщили в комитете по транспорту, этой традицией транспортный блок Северной столицы почтит память героев, павших в ВОВ.

По всей стране в 12:15 мск будет прервано вещание эфиров телевидения и радио, прекратится работа касс в торговых центрах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге проезд в городском транспорте 22 июня сделают бесплатным для ветеранов.

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