В Петербурге проезд в городском транспорте 22 июня сделают бесплатным для ветеранов

В Петербурге проезд в городском транспорте 22 июня сделают бесплатным для ветеранов
Проезд будет бесплатным для ветеранов. Фото: МК в Питере

В Петербурге в годовщину начала Великой Отечественной войны сделают бесплатный проезд в городском транспорте для ветеранов.

Как сообщили в комитете по транспорту, 22 июня проезд в социальном наземном транспорте и метрополитене будет бесплатным для инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Чтобы поездка была бесплатной, нужно будет предъявить соответствующее удостоверение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самый возрастной ветеран ВОВ принял участие в Параде Победы в Петербурге. Он занесен в Книгу рекордов России как самый возрастной из ныне живущих ветеран ВОВ. Сейчас ему 106 лет.

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