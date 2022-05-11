Самый возрастной ветеран ВОВ принял участие в Параде Победы в Петербурге

Самый возрастной участник Великой Отечественной войны Валентин Росляков отметил День Победы на Дворцовой площади.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, Валентин Росляков занесен в Книгу рекордов России как самый возрастной из ныне живущих ветеран ВОВ. Сейчас ему 106 лет. Когда ему был 21 год, он вступил в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. В годы войны танкист освобождал от фашистов Ростов-на-Дону, Белгород, Харьков, Прибалтику.

В декабре 1941 года получил свое первое ранение, а после выздоровления снова отправился на фронт. За бой на границе с Восточной Пруссией в 1944 году он получил орден Красного знамени. В его батальоне осталось всего четыре танка, но им удалось одержать победу в этом сражении. Также Росляков награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Минувший День Победы ветеран отметил участием в параде на Дворцовой площади. Единственное, о чем он сожалел, что рядом не было супруги – она тяжело болеет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парады Победы торжественно прошли в Москве и в Северной столице.