Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты в летний период

Летом традиционно увеличивается риск подхватить кишечную инфекцию, поэтому нужно особенно внимательно относиться к приготовлению и хранению еды. О наиболее опасных в жару продуктах и блюдах рассказали в Роспотребнадзоре.

Перечень самой проблемной летней еды возглавляют многокомпонентные салаты (особенно заправленные майонезом или сметаной), десерты с кремом, шаурма, студень и различные изделия из рубленого мяса. Кроме того, инфекционные болезни можно получить, если съесть плохо промытые фрукты и овощи.

С едой и водой передаются такие инфекции, как сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, дизентерия, норовирусная и ротавирусная инфекции и другие болезни. Кроме того, к острым заболеваниям ЖКТ относятся пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах напливаются токсины различных микроорганизмов.

Чтобы не получить отравление, Роспотребнадзор порекомендовал не покупать перечисленные выше блюда, а готовить их дома в небольшом количестве, чтобы остатки блюд хранились не больше суток.

«Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации», — подчеркнули в ведомстве.

Мясные полуфабрикаты и изделия необходимо подвергать повторной термической обработке. А пирожные и торты с кремом должны храниться только в холодильнике.

В Роспотребнадзоре также напомнили об элементарных правилах, которые нужно соблюдать не только в летний период, но и в любой другой сезон.

Важно соблюдать гигиену, тщательно моя руки перед началом приготовления и после контакта с сырыми продуктами. Нужно использовать разные разделочные доски и ножи при готовке «сырого» и «готового». После приготовления их необходимо тщательно мыть и хорошо просушивать.

Зелень, фрукты и овощи нужно обдавать кипятком, иначе на поверхности могут остаться возбудители инфекционных болезней. Рубленое мясо следует готовить не раньше, чем за сутки до употребления.

В холодильнике еда должна храниться в закрытых емкостях. Также не стоит хранить на одной полке уже готовые блюда и сырые рыбу и мясо.

Если уже есть признаки кишечной инфекции, такие как диарея, боли в животе и тошнота, лучше отказаться от приготовления еды.

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