ETNT: пять питьевых привычек ускоряют старение кожи

Диетологи американской клиники Mayo Clinic порекомендовали отказаться от пяти питьевых привычек, чтобы отсрочить появление на коже главных признаков старения: морщин и растяжек.
Эксперты в области диетологии выделяют несколько факторов, которые приводят к преждевременному старению кожи. К ним относятся курение, нахождение на солнце без средств защиты от ультрафиолетового излучения, а также отказ от использования средств для увлажнения кожи. У людей, которым это свойственно, намного быстрее появляются морщины и ухудшается качество кожи. Об этом пишет портал ETNT.
На внешний вид влияет и рацион питания. Ускорить процесс старения могут продукты с большим количеством насыщенных жиров и углеводов. Причем эти вещества могут попадать в организм не только с едой, но и с напитками. Поэтому специалисты советуют отказаться от ряда питьевых привычек, чтобы сохранять молодость кожи как можно дольше.
Пристрастие к газировке
Сладкие газированные напитки, если употреблять их часто и в больших количествах, способны привести к целому ряду заболеваний. Дело в том, что сахар стимулирует выработку плохого холестерина, из-за чего значительно вырастает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Также из-за сахара происходит преждевременное старение.
Пристрастие к сокам
Огромным количеством сахара в составе славится не только газировка, но и соки. Диетологи советуют отказаться от них, а в качестве альтернативы предлагают воду с мятой, дольками лимона, клубники или любых других фруктов и ягод.
Пристрастие к напиткам с искусственными подсластителями
Диетические напитки с заменителями сахара могут принести вреда не меньше, чем соки и газировка. Доказано, что любители таких напитков не только не теряют лишний вес, но и начинают употреблять больше калорий в сравнении с теми, кто пьет обычную газировку.
Такой искусственный подсластитель как сукралоза может негативно влиять на кишечную флору, а от ее состояния напрямую зависит вид кожи.
Пристрастие к алкоголю
Алкогольные напитки, даже если употреблять их в небольших количествах, в любом случае сказываются на состоянии кожи. С возрастом это становится еще заметнее, поэтому от спиртного лучше отказаться.
Отсутствие привычки пить достаточное количество воды
Организм человека нуждается в большом количестве воды, потому что она обеспечивает среду для всех метаболических реакций и служит строительным материалом для всех органов и тканей, включая кожу.
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