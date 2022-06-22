ETNT: пять питьевых привычек ускоряют старение кожи

Диетологи американской клиники Mayo Clinic порекомендовали отказаться от пяти питьевых привычек, чтобы отсрочить появление на коже главных признаков старения: морщин и растяжек.

Эксперты в области диетологии выделяют несколько факторов, которые приводят к преждевременному старению кожи. К ним относятся курение, нахождение на солнце без средств защиты от ультрафиолетового излучения, а также отказ от использования средств для увлажнения кожи. У людей, которым это свойственно, намного быстрее появляются морщины и ухудшается качество кожи. Об этом пишет портал ETNT.

На внешний вид влияет и рацион питания. Ускорить процесс старения могут продукты с большим количеством насыщенных жиров и углеводов. Причем эти вещества могут попадать в организм не только с едой, но и с напитками. Поэтому специалисты советуют отказаться от ряда питьевых привычек, чтобы сохранять молодость кожи как можно дольше.

Пристрастие к газировке

Сладкие газированные напитки, если употреблять их часто и в больших количествах, способны привести к целому ряду заболеваний. Дело в том, что сахар стимулирует выработку плохого холестерина, из-за чего значительно вырастает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Также из-за сахара происходит преждевременное старение.

Пристрастие к сокам

Огромным количеством сахара в составе славится не только газировка, но и соки. Диетологи советуют отказаться от них, а в качестве альтернативы предлагают воду с мятой, дольками лимона, клубники или любых других фруктов и ягод.

Пристрастие к напиткам с искусственными подсластителями

Диетические напитки с заменителями сахара могут принести вреда не меньше, чем соки и газировка. Доказано, что любители таких напитков не только не теряют лишний вес, но и начинают употреблять больше калорий в сравнении с теми, кто пьет обычную газировку.

Такой искусственный подсластитель как сукралоза может негативно влиять на кишечную флору, а от ее состояния напрямую зависит вид кожи.

Пристрастие к алкоголю

Алкогольные напитки, даже если употреблять их в небольших количествах, в любом случае сказываются на состоянии кожи. С возрастом это становится еще заметнее, поэтому от спиртного лучше отказаться.

Отсутствие привычки пить достаточное количество воды

Организм человека нуждается в большом количестве воды, потому что она обеспечивает среду для всех метаболических реакций и служит строительным материалом для всех органов и тканей, включая кожу.

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