Диетолог рассказала, с чем может быть связано постоянное чувство голода

Специалист посоветовала тем, кто часто испытывает чувство голода, прислушаться к своему организму или начать вести дневник питания. Фото: unplash

Специалист посоветовала тем, кто часто испытывает чувство голода, прислушаться к своему организму или начать вести дневник питания. Фото: unplash

Врач-диетолог Екатерина Ещенко рассказала, почему человек может испытывать постоянное чувство голода.

Специалист отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что чувство голода даже после плотного приема пищи может указывать на проблемы со здоровьем.

Как объяснила Ещенко, голод является нормальной реакцией организма, когда запасы заканчиваются и их пора пополнить. При этом голод может накапливаться, и, когда он становится сильным, у человека может теряться избирательность. В этот момент у него может появиться желание съесть что-нибудь вредное.

Диетолог добавила, что снижение аппетита в летние месяцы происходит из-за того, что во время жаркой погоды обменные процессы в организме снижаются. А повышение аппетита зимой необходимо для поддержки температуры тела.

Специалист посоветовала тем, кто часто испытывает чувство голода, прислушаться к своему организму или начать вести дневник питания. Это поможет отслеживать количество пищи, съеденной за день, и анализировать причины.

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