Миколог развеял миф о бессменных грибных местах в Ленобласти

Бывает, что одна и та же поляна не «выстреливает» каждый год. Фото: pixabay

Бывает, что одна и та же поляна не «выстреливает» каждый год. Фото: pixabay

Миколог Антон Трофимов опроверг популярное заблуждение о том, что грибные места не меняются из года в год.

По словам специалиста, в один год большое количество грибов можно насобирать в Приозерском районе, а в следующем году — в Волосовском. Но при этом леса Выборгского района будут пустыми. Чтобы урвать пару корзинок с грибами, нужно постоянно ездить, смотреть и исследовать.

«Бывает, что одна и та же поляна не «выстреливает» каждый год», — рассказал Трофимов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Миколог отметил, что грибники перед походом в лес обычно смотрят группы в социальных сетях и мониторят геолокации.

Он также привел в пример Лужский полигон, на который раньше вообще никто не ходил. А теперь там народу больше, чем на Невском проспекте в период основного сезона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой.