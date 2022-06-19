В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой

В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой. Фото: Pxhere

В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой. Фото: Pxhere

В Ленинградской области грибники начали «тихую охоту», которая, кстати, для многих прошла весьма удачно.

В социальных сетях удачливые жители делятся снимками собранного урожая. Фотографии богатого «улова» появились в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибники СПБ». Также некоторым удалось увидеть цветущую клюкву и, конечно, этим зрелищем тоже поделились с остальным в группе «»Макро клуб СПб».

Грибники побывали в лесах Ленобласти 17 и 18 июня. За это время удалось найти подосиновики, лисички и даже боровики.