В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой

В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой
В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой. Фото: Pxhere

В Ленинградской области грибники начали «тихую охоту», которая, кстати, для многих прошла весьма удачно.

В социальных сетях удачливые жители делятся снимками собранного урожая. Фотографии богатого «улова» появились в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибники СПБ». Также некоторым удалось увидеть цветущую клюкву и, конечно, этим зрелищем тоже поделились с остальным в группе «»Макро клуб СПб».

Грибники побывали в лесах Ленобласти 17 и 18 июня. За это время удалось найти подосиновики, лисички и даже боровики.

Во Всеволожском районе группами встречались именно подосиновики, а вот одиночно эти грибы удалось найти в Ломоносовском и Выборгском.

Также пользователи делились кадрами с подберезовиками, лисичками и сморчками, которые продолжают периодически появляться уже с весны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мае петербуржцы начали делиться в социальных сетях фотографиями собранного урожая сморчков.

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