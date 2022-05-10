В Ленинградской области пришло время сморчков

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали делиться в социальных сетях фотографиями собранного урожаю сморчков.

На снимках горожане представляют полные корзины найденного «богатства». Сморчки уже появились в лесах под Петербургом. Об этом стало известно из группы «ВКонтакте» «Грибы и Грибники СПб». Первый урожай удалось собрать 9 мая.

«Внешний вид, похожий на мозги, только добавляет пикантности на языке; по вкусовым качествам грибы шикарные, на другие не похожие», — рассказывают в социальных сетях.

Грибники отмечают, что по вкусу, конечно, сморчки не похожи на другие грибы. Некоторым во время прогулки по лесу удалось встретиться с гадюкой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге зацветает сакура — прекрасное дерево с нежно-розовыми цветами. Жители и гости города из года в год толпами собираются у деревьев, чтобы успеть сохранить на снимках красоту, которая, к сожалению, очень недолговечна.