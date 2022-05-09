Стало известно, где можно полюбоваться цветущей сакурой в Петербурге

В Северной столице зацветает сакура — прекрасное дерево с нежно-розовыми цветами. Жители и гости города из года в год толпами собираются у деревьев, чтобы успеть сохранить на снимках красоту, которая, к сожалению, очень недолговечна. Сакура цветет очень короткое время.

В Санкт-Петербурге уже начинают распускаться первые бутоны. Так, заметили цветущее дерево в Саду дружбы на Литейном проспекте. Это место очень популярно у туристов, и именно туда большинство приходит, чтобы полюбоваться распустившимися цветами. Однако в Петербурге есть еще места, где можно успеть насладиться сакурой и при этом, может быть даже, не попасть в толпу.

Сад Дружбы

Как и было раньше упомянуто, китайский Сад Дружбы является одним из самых известных мест цветения сакуры в Петербурге. Атмосфера в этом месте вполне располагающая: «Стена девяти драконов», «Пагода дружбы» и каменный мостик над водоемом добавляют особого настроения другой культуры. Примечательно, что Сад дружбы является уменьшенной копией шанхайского сада Юй Юань, или «Сада Радости».

Приморский парк Победы

Второе место в Петербурге, где цветут деревья Сакуры — Это Приморский парк Победы. Аналогично Саду Дружбы тут тоже можно посмотреть на цветущие деревья бесплатно. Чтобы найти их, нужно держаться поближе к воде, ведь по традиции сакура сажается у воды. Именно поэтому деревья не составит труда найти у Крестовского пруда: еще издалека их нежно-розовый цвет привлечет и бросится в глаза.

Сад-партер Смольного

Место под номером три — это Сад-партер Смольного, расположенный на аллее Смольного. Импровизированный японский уголок здесь появился еще в 2013 году. Десять деревьев сакуры порадуют своим цветением желающих абсолютно бесплатно. Саженцы дерева были подарены к 310 рождения города японской королевской семьей.

Ботанический сад Петра Великого

И последнее место в нашем списке «Цветущей сакуры», но не по важности, — это Ботанический сад Петра Великого. Здесь на сакуру бесплатно посмотреть уже не получится, — необходимо будет приобрести парковой или оранжерейный билет. Тем не менее именно здесь растет множество меленьких деревьев, которые были выращены специально для Санкт-Петербурга на севере Японии. Расписание работы сада и цены на билеты можно посмотреть на официальном сайте Ботанического сада Петра Великого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге отсутствие солнца можно компенсировать увлекательной программой – в городе пройдут «Невские баталии», фестиваль конструкторов, мастер-класс по мультипликации.