Ботанический сад перешел на летнее расписание

Ботанический сад Петра Великого в Петербурге с 30 апреля перешел на летний режим работы. График посещения в парке -дендрарии изменился. Теперь петербуржцы могут посещать Ботсад с десяти утра до восьми часов вечера.

Стоит отметить, что после 19:00 новые посетители зайти на территорию парка не смогут.

Что касается майских праздников, то в эти дни будут работать оранжереи. Так, 2 мая состоится прогулка по субтропическому маршруту, 3 мая — по тропическому.

Напомним, 1 мая в Петербурге откроется для посетителей Летний дворец Петра I. Его можно будет посещать ежедневно с 11:00 до 19:00. Выходной день — вторник.

Сейчас попасть в Летний дворец можно только в составе экскурсионных групп. Они проходят каждый час. Билеты продаются в кассе, онлайн-продаж нет, так как во время плохой погоды Летний дворец закрыт.