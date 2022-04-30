Летний дворец Петра I в Петербурге откроют для посетителей 1 мая

В Петербурге 1 мая для посетителей откроется Летний дворец Петра I. Его можно будет посещать ежедневно с 11:00 до 19:00. Выходной день — вторник.

Как сообщили в Русском музее, сейчас попасть в Летний дворец можно только в составе экскурсионных групп. Они проходят каждый час. Билеты продаются в кассе, онлайн-продаж нет, так как во время плохой погоды Летний дворец закрыт.

Отметим, Книжный салон в Петербурге в этом году пройдет в новом формате. Для него будут построены четыре павильона недалеко от Дворцового проезда. Салон переместят из здания Главного штаба Эрмитажа.

Салон займет площадь более 15 тыс. кв. метров. В павильонах оборудуют лекционные залы, а Главный штаб станет площадкой для самых важных мероприятий. На самой Дворцовой площади появятся арт-объекты, зоны отдыха и фотозоны.

В этом году Книжный салон будет посвящен 305-летию Петра I.