Летний дворец Петра I в Петербурге откроют для посетителей 1 мая

Летний дворец Петра I в Петербурге откроют для посетителей 1 мая
Летний Дворец Петра I. Фото: Русский музей

В Петербурге 1 мая для посетителей откроется Летний дворец Петра I. Его можно будет посещать ежедневно с 11:00 до 19:00. Выходной день — вторник.

Как сообщили в Русском музее, сейчас попасть в Летний дворец можно только в составе экскурсионных групп. Они проходят каждый час. Билеты продаются в кассе, онлайн-продаж нет, так как во время плохой погоды Летний дворец закрыт.

Отметим, Книжный салон в Петербурге в этом году пройдет в новом формате. Для него будут построены четыре павильона недалеко от Дворцового проезда. Салон переместят из здания Главного штаба Эрмитажа.

Салон займет площадь более 15 тыс. кв. метров. В павильонах оборудуют лекционные залы, а Главный штаб станет площадкой для самых важных мероприятий. На самой Дворцовой площади появятся арт-объекты, зоны отдыха и фотозоны.

В этом году Книжный салон будет посвящен 305-летию Петра I.

летний дворец открытие посещение экскурсии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство РФ смягчило ограничения на экспорт минеральных удобрений
В Петербурге появился радужный ореол вокруг Солнца — гало
Россияне в начале 2022 года чаще покупали умную технику и ноутбуки
Ботанический сад перешел на летнее расписание
Экономист посоветовал россиянам не брать кредиты без острой необходимости
Летний дворец Петра I в Петербурге откроют для посетителей 1 мая
Рубль оказался среди лидеров роста среди развивающихся валют
Живущим за границам россиянам будут платить пенсию через российские счета