Книжный салон в Петербурге пройдет в новом формате

Для Ежегодного книжного салона в Петербурге построят четыре специальных павильона недалеко от Дворцового проезда. Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский, XVII книжный салон пройдет в новом формате, его переместят из здания Главного штаба Эрмитажа.

Салон займет площадь более 15 тыс. кв. метров. В павильонах оборудуют лекционные залы, а Главный штаб станет площадкой для самых важных мероприятий. На самой Дворцовой площади появятся арт-объекты, зоны отдыха и фотозоны.

В этом году Книжный салон будет посвящен 305-летию Петра I, году Народного искусства и нематериальному культурному наследию народов России, 130-летию со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского.

Книжный салон пройдет с 19 по 22 мая. Вход будет бесплатным.