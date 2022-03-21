На Дворцовой с 26 по 29 мая жители и гости города могут посетить книжный салон бесплатно

На Дворцовой с 26 по 29 мая жители и гости города могут посетить книжный салон бесплатно
На Дворцовой с 26 по 29 мая жители и гости города могут посетить книжный салон бесплатно. Фото: Pixabay

С 26 по 29 мая в Санкт-Петербурге пройдет книжный салон на Дворцовой площади. Он буде направлен на поддержку книжников и читателей.

Участие в Книжном салоне на Дворцовой площади с 26 по 29 мая будет бесплатным. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в условиях санкций и нестабильности для поддержки книгоиздателей, книжных магазинов и читателей участие в Книжном салоне этого года будет бесплатным.

Так для всех издательств будет возможно разместить стенд в павильонах. В рамках салона не будет праздничных приемов, но за счёт сэкономленных средств будет обеспечено бесплатное участие, подчеркнул Пиотровский.

Для посетителей также будет действовать свободный и бесплатный вход.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам предложили разрешить неограниченное использование иностранных кино, музыки и игр.

бесплатно дворцовая площадь книжный салон новости СПб событие


 

Новости партнеров
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов