На Дворцовой с 26 по 29 мая жители и гости города могут посетить книжный салон бесплатно

На Дворцовой с 26 по 29 мая жители и гости города могут посетить книжный салон бесплатно. Фото: Pixabay

На Дворцовой с 26 по 29 мая жители и гости города могут посетить книжный салон бесплатно. Фото: Pixabay

С 26 по 29 мая в Санкт-Петербурге пройдет книжный салон на Дворцовой площади. Он буде направлен на поддержку книжников и читателей.

Участие в Книжном салоне на Дворцовой площади с 26 по 29 мая будет бесплатным. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в условиях санкций и нестабильности для поддержки книгоиздателей, книжных магазинов и читателей участие в Книжном салоне этого года будет бесплатным.

Так для всех издательств будет возможно разместить стенд в павильонах. В рамках салона не будет праздничных приемов, но за счёт сэкономленных средств будет обеспечено бесплатное участие, подчеркнул Пиотровский.

Для посетителей также будет действовать свободный и бесплатный вход.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам предложили разрешить неограниченное использование иностранных кино, музыки и игр.