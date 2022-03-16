В России предложили сделать общедоступными иностранные кино, музыку и игры

Жителям России предложили разрешить неограниченное использование иностранных кино, музыки и игр.

Главе кабмина Михаилу Мишустину отправлено обращение, в котором высказывается предложение об общедоступном для россиян иностранном кино, музыке и играх. Этой идее эксперты дали неоднозначную оценку, пишут «Известия».

Автором обращения выступил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Он сообщил, что от россиян, купивших подписки иностранных сервисов, поступает большое количество жалоб, так как сейчас многие компании вовсе прекратили работу, а деньги гражданам так и не вернули.

Павлов отметил, что крупные звукозаписывающие, видео- и игровые компании прекратили импорт и распространение своей продукции на территории России, кроме того они не дают осуществляться импорту и распространению другими организациями, включая российские сервисы. По мнению эксперта, подобную ситуацию можно расценивать как дискриминацию жителей России и «культурный шантаж». Павлов считает, что способ борьбы с таким шантажом — это перевод контента на свободное распространение в России.

В Госдуме на счет предложения появились разные мнения. С одной стороны, подобная мера кажется логичной, но в тоже время такое решение приведет к переделу не только иностранного, но и российского авторского права.

Адвокат, эксперт по авторскому праву Игорь Мурзин также высказал свое мнение на предложенную инициативу. Он считает, что она вряд ли официально найдет поддержку в кабмине.

«Не думаю, что правительство примет решение не соблюдать авторские права иностранных компаний, так как это чревато международными исками к тем, кто будет транслировать у себя этот контент», — рассказал юрист.

Однако он сообщил, что легально ответить на действия компаний можно в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Есть возможность самостоятельно обратиться в суды туда, где зарегистрированы компании, после чего потребовать вернуть деньги за платные подписки и неустойку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix рассказал о приостановке работы на территории Российской Федерации.