Netflix приостанавливает свою работу в России

Американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix сообщил своим пользователям, что приостанавливает работу на территории Российской Федерации.
Об этом во вторник, 8 марта, сообщают РИА Новости.
«Учитывая нынешнюю ситуацию, Netflix приостанавливает работу в России», — говорится в сообщении.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota останавливает производство своих автомобилей в пятницу в связи с нарушениями логистической цепочки поставок.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что Google приостанавливает продажу рекламы на своих сервисах в РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Речь идет, в частности, о поисковике и о видеохостинге YouTube.