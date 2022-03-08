Netflix приостанавливает свою работу в России

Netflix приостанавливает свою работу в России
Netflix на время прекращает свою деятельность в России. Фото: pixabay

Американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix сообщил своим пользователям, что приостанавливает работу на территории Российской Федерации.

Об этом во вторник, 8 марта, сообщают РИА Новости.

«Учитывая нынешнюю ситуацию, Netflix приостанавливает работу в России», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota останавливает производство своих автомобилей в пятницу в связи с нарушениями логистической цепочки поставок.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Google приостанавливает продажу рекламы на своих сервисах в РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Речь идет, в частности, о поисковике и о видеохостинге YouTube.

Netflix приостановка деятельности Россия


 

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