Google приостанавливает продажу рекламы на своих сервисах в России

Google приостанавливает продажу рекламы на своих сервисах в России
Google приостановил продажу рекламы в России. Фото: Pixabay

Google приостанавливает продажу рекламы на своих сервисах в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Речь идет, в частности, как о поисковике, так и о видеохостинге YouTube.

В Google отметили, что решение было принято в свете исключительных обстоятельств.

«Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России с 25 февраля. Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека и граждан РФ. В связи с этим к ресурсу частично ограничат доступ.

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