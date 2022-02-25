Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook

Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook
К ресурсу частично ограничат доступ. Фото: unsplash

Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России с 25 февраля.

Соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека, сообщили на сайте службы. В связи с этим к ресурсу частично ограничат доступ.

Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека и граждан России. Какие именно ограничения наложит служба, не сообщается.

В ведомстве также отметили, что зафиксировали 23 случая подобной цензуры от социальной сети против российских СМИ с октября 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ангела Меркель назвала случившееся на Украине «переломным событием в истории». политик добавила, что «нападение» России » на территориальную целостность и суверенитет этого независимого государства» на этот раз касается всей Украины.

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