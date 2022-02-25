Меркель назвала случившееся на Украине «переломным событием в истории»

Меркель назвала случившееся на Украине &#171;переломным событием в истории&#187;
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель дала публичный комментарий по поводу ситуации, сложившейся на Украине.

По словам бывшего канцлера ФРГ, назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории Европы после окончания холодной войны», передает агентство DPA.

Меркель назвала действия России нарушением международного права и «самым решительным образом» осудила их.

«Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны».

Ангела Меркель согласилась с украинцами и правительством этой страны. Кроме этого, экс-канцлер заявила о «полной поддержки» усилиям федерального правительства Германии, Европейского союза, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН по «скорейшему прекращению этой войны».

Меркель внимательно следит за всем, что происходит на Украине. Также политик добавила, что «нападение» России » на территориальную целостность и суверенитет этого независимого государства» на этот раз касается всей Украины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психолог дал советы, как справиться с тревогой из-за событий на Украине.

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