Психолог дал советы, как справиться с тревогой из-за событий на Украине

Тревожащимся на фоне военной операции России следует переключить внимание и меньше сидеть в социальных сетях, советуют психологи.

Специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что при тревоге человек должен принять свое бессилие в данной ситуации. По его словам, нужно сказать себе: «я ничего не могу с этим поделать, даже если мне страшно и я переживаю».

Психолог Светлана Салпагарова посоветовала переключить внимание на что-то приятное — хобби, общение с близкими, развлечения. Нужно себя ограничить от социальных сетей из-за «бесконечного количества раздуваемых мнений людей, которые по сути могут быть не экспертами, которые берут информацию даже не из первых рук».

Кроме того, справиться с тревогой можно, разделив эмоции с другими людьми. Как отметила психолог, человек в одиночестве может нагнетать у себя в голове тревожные мысли, что в итоге может обернуться паникой, поэтому важно не оставаться в одиночестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты оценили перспективы доллара до конца зимы в связи с ситуацией на Украине.