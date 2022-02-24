Эксперты оценили перспективы доллара до конца зимы в связи с ситуацией на Украине

Есть предположения, что к концу февраля курс доллара может подскочить до 90 рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Есть предположения, что к концу февраля курс доллара может подскочить до 90 рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ухудшение политической обстановки стало поводом для слухов о возможном росте американской валюты по отношению к рублю. Сегодня, 24 февраля, курсы доллара и евро по отношению к рублю на Форексе приблизились к историческим максимумам — около 90 рублей за доллар и 101 рубль за евро.

Как пишет “Прайм”, руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК “УНИВЕР Капитал” Андрей Верников считает, что есть и другой сценарий. По его словам, российская валюта сейчас недооценена, соответственно она должна напротив укрепиться. При текущих ценах на природное топливо и высокой ставке ЦБ актуальный курс должен составлять примерно 60-70 рублей за USD.

Эксперт уверен, что операции carry trade выгодны российской власти. Их суть заключается в том, что зарубежные инвесторы получают дешевые кредиты в своих государствах и вкладываются в российские ценные бумаги. Верников отметил, что неблагоприятная ситуация с инфляцией в России этому не помеха.

Поскольку для carry trade необходимо стабильное положение рубля, Россия будет всячески удерживать его стоимость. Будут предприниматься меры, чтобы скачков стоимости доллара не происходило, заключил эксперт.

Причиной изменения курса стало усиление рисков введения санкций из-за напряженности в отношениях России и западных стран. Накануне, как стало известно из обзора данных Московской биржи, американский доллар поднялся до отметки более 81 рубля. Такой стоимости он последний раз достиг почти два года назад – в марте 2020 года. Цена евро составила по данным на 23 февраля 91 рубль 50 копеек.