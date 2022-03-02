Японская компания Toyota приостанавливает производство автомобилей в России

Японская компания Toyota приостанавливает производство автомобилей в России
Toyota. Фото: pixabay

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota останавливает производство своих автомобилей в пятницу в связи с нарушениями логистической цепочки поставок.

Об этом сообщает японское агентство Nikkei, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что «заморозка» производственных мощностей произойдет из-за проблем в закупке запчастей, находящихся за границей.

Помимо этого, японская компания остановит экспорт автомобилей в Россию.

Завод Toyota начал свою работу в 2007 году в промышленной зоне Шушары в Петербурге. На предприятии ведется производство моделей Camry и RAV4 по полному циклу. Производственный процесс включает сварку, окраску, сборку, штамповку кузовных деталей и производство пластиковых деталей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal.

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