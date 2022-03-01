BMW приостанавливает производство автомобилей в России

BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal.

Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России.

Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover. Ранее сообщалось о том, что на калининградском производстве «Автотор холдинг» продолжат выпускать автомобили немецкой марки BMW.

Как сообщали «Ведомости», компания намерена локализовать производство внедорожников BMW X5, BMW X6, BMW X7 и легковых машин BMW 5 серии в Калининграде, а также продолжить наращивание добавленной стоимости автомобилей, производимых в России.

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал о возможном уходе иностранных автомобильных брендов с рынка России. Эксперт допускает в потерю отечественным автомобильным рынком ведущих мировых концернов в ближайшее время. Он отметил, что это может произойти в случае введения самых жестких санкций в отношении России. По этой причине крупные компании могут прекратить вести свой бизнес в России, сообщает avtonovostidnya.ru. С проблемами может столкнуться и российский завод «АвтоВАЗ», так как в производстве автомобилей используется часть иностранных запчастей. По словам эксперта, для многих иностранных брендов Россия не является основным рынком. Поэтому есть вероятность, что некоторые производители могут свернуть не только производство на территории России, но и автомобильные поставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.