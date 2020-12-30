Honda покинет российский авторынок в 2022 году

Honda сохранит свое присутствие на российском рынке только в формате силовой и мотоциклетной техники. Фото: pixabay

Honda сохранит свое присутствие на российском рынке только в формате силовой и мотоциклетной техники. Фото: pixabay

Дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года.

Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности. При этом в сообщении подчеркивается, что полностью покидать российский рынок Honda не будет.

Производитель по-прежнему будет поставлять в Россию мотоциклы и соловую технику, а также не будет прекращать обслуживание своих машин на территории РФ. Напомним, что Honda была основана в 1946 году и до 1960-х занималась только выпуском мотоциклов.

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