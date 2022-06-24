«Яндекс Go» и Uber сбоят. Москвичи не могут дождаться машин

«Яндекс Go» и Uber сбоят. Москвичи не могут дождаться машин. Фото: логотип "Яндекс.Go"

«Яндекс Go» и Uber сбоят. Москвичи не могут дождаться машин. Фото: логотип "Яндекс.Go"

Крупный сбой наблюдается в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber. Москвичи отмечают, что не могут заказать машину уже около часа.

Пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс Go» и Uber. Пока нарушения замечены только в Москве.

При попытке заказать такси со смартфонов на Android и iOS появляются сообщения «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается» или «Неизвестная ошибка».

В настоящий момент ТАСС направил соответствующий запрос в пресс-службу сервиса. Компания пока никак не комментировали сбои в работе приложений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге автомобилист «Яндекс. Такси» изнасиловал 30-летнюю женщину. Сейчас мужчину ищут. Проблема в том, что особых примет злоумышленника пострадавшая не запомнила. Пострадавшую забрали из своей квартиры на скорой. У нее диагностировали ушиб половых органов, провели необходимые процедуры и в удовлетворительно состоянии отпустили домой.