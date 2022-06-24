В Колпинском районе ищут водителя «Яндекс.Такси», изнасиловавшего пассажирку

В ночь с 22 на 23 июня автомобилист «Яндекс. Такси» изнасиловал 30-летнюю женщину.

Сейчас мужчину ищут. Проблема в том, что особых примет злоумышленника пострадавшая не запомнила, но утверждает, что он точно был азиатской внешности. Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в Колпинском районе.

Пострадавшая рассказала, что вызвала машину «Яндекс.Такси» к дому 9 по улице Полевой в поселке Металлострой, сама она пребывала в состоянии алкогольного опьянения. После мужчина подъехал на автомобиле, марку и номер которого женщина не запомнила, и, применив физическую силу, совершил изнасилование.

Женщину забрали из своей квартиры на скорой. У нее диагностировали ушиб половых органов, провели необходимые процедуры и в удовлетворительно состоянии отпустили домой.

В настоящий момент информация сообщена следователю. Ведется разбирательство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после госпитализации мальчика его мама не выходит на связь и не открывает двери квартиры.