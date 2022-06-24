В Красногвардейском районе госпитализировали трудного подростка с отравлением психотропами

В Красногвардейском районе госпитализировали трудного подростка с отравлением психотропами
В Красногвардейском районе госпитализировали трудного подростка с отравлением психотропами. Фото: Pxhere

После госпитализации мальчика его мама не выходит на связь и не открывает двери квартиры.

В полицию заявила сама женщина. Около 10:43 в четверг она обратилась в экстренные службы и сообщила, что переживает за сына, так как он говорит опасные вещи и может совершить что-то плохое. По словам женщины, мальчик был в неадекватном состоянии. Как стало известно Gazeta.spb, подросток проходил лечение в Психиатрической больнице.

Прибывшей на место полиции позже не открыли. Спустя еще какое-то время из ДГБ №5 пришла информация, что уже известный нам подросток поступил на отделение в состоянии средней степени тяжести с острым пероральным отравлением метадоном и психотропными веществами.

Поясняется, что когда мальчика забирали в больницу, мать добавила, что он в течении пяти дней употреблял наркотические средства, а также ранее находился на лечении в психиатрической больнице. Тем не менее, сейчас мать мальчика пропала, опросить ее правоохранительные органы не могут. Семья состоит на учете в ОДН.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге мужчину с тяжелым ножевым ранением госпитализировали после неудачной пьянки.

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