В Коммуналке на Трефолева один из собутыльников вспорол живот другому

В Коммуналке на Трефолева один из собутыльников вспорол живот другому. Фото: Pxhere

В Коммуналке на Трефолева один из собутыльников вспорол живот другому. Фото: Pxhere

В Кировском районе мужчину с тяжелым ножевым ранением госпитализировали после неудачной пьянки.

Инцидент произошел в среду около 20:00 на улице Трефолева, 14. В коммунальной квартире собралась компания из нескольких человек и, как стало известно Gazeta.SPB, между двумя из них произошел конфликт, результатом которого стало ножевое ранение в область живота.

После произошедшего виновник скрылся, но его удалось задержать в собственной квартире на Маршала Говорова. Мужчина был доставлен в отделение полиции и помещен в ИВС. было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №26 с колото-резаным ранением передней брюшной стенки, проникающим в брюшную полость, а также ранением брюшного сальника.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по дело о декабрьском убийстве жителя Ленобласти было возбуждено уголовное дело, и в тот же день задержан подозреваемый машинист-кочегар, который ранее уже имел судимости.