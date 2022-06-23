В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве и сожжении знакомого из-за кражи золота

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве и сожжении знакомого из-за кражи золота
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве и сожжении знакомого из-за кражи золота. Фото: Pxhere

Также выяснилось, что у задержанного мужчины был пособник.

О пропавшем (ныне погибшем) стало известно еще 26 декабря 2021 года. От его брата в правоохранительные органы поступила информация, что 2 декабря мужчина вышел из дома и пропал. По данному факту завели розыскное дело в феврале 2022 года. Позже удалось выяснить, что пропавший был убит.

Вчера, 22 июня, было возбуждено уголовное дело, и в тот же день задержан подозреваемый машинист-кочегар, который ранее уже имел судимости. Мужчина был изобличен в том, что вечером 2 декабря, находясь в деревне Васкелово, в ходе конфликта, возникшего после совместного употребления алкоголя, подозревая погибшего в краже золота из своей квартиры, ударил его монтировкой в область виска. Пострадавший упал и перестал подавать признаки жизни.

Тогда 42-летний подозреваемый понял, что совершил убийство и испугавшись уголовной ответственности предпринял меры, чтобы скрыть преступление. Он погрузил труп на заднее сидение автомобиля и отвез его в котельную по месту работы. После этого подозреваемый позвонил знакомому и рассказал ему о случившемся, а тот, в свою очередь помог подозреваемому избавиться от трупа. Мужчины занесли его в здание котельной, после чего сожгли в одном из котлов.

Соучастник, у которого тоже оказался целый букет судимостей, был также задержан. Он подтвердил все, что сказал подозреваемый.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге 22 июня произошла кража вещей и денежных средств на сумму 1 096 540 рублей. Пострадавшей оказалась юрист, проживающая на улице Беринга, 23, корпус 2.

Всеволожский район ленобласть раскрытие дела убийство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пара «Перекрестков» заработали на месте бывших Prisma в Петербурге
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве и сожжении знакомого из-за ...
Один из двух разрешенных Роспотребнадзором водоемов для купания уже успели ...
Из обгоревшего ангара в Уткиной заводи достали погибшего мужчину
В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян
Воспитанницу ресурсного центра Волосовского района подозревают в ...
Житель Свердлова кинул горящую канистру с бензином на сына
Врач назвала холодные кофейные напитки и белковую диету ...