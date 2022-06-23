В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве и сожжении знакомого из-за кражи золота

Также выяснилось, что у задержанного мужчины был пособник.

О пропавшем (ныне погибшем) стало известно еще 26 декабря 2021 года. От его брата в правоохранительные органы поступила информация, что 2 декабря мужчина вышел из дома и пропал. По данному факту завели розыскное дело в феврале 2022 года. Позже удалось выяснить, что пропавший был убит.

Вчера, 22 июня, было возбуждено уголовное дело, и в тот же день задержан подозреваемый машинист-кочегар, который ранее уже имел судимости. Мужчина был изобличен в том, что вечером 2 декабря, находясь в деревне Васкелово, в ходе конфликта, возникшего после совместного употребления алкоголя, подозревая погибшего в краже золота из своей квартиры, ударил его монтировкой в область виска. Пострадавший упал и перестал подавать признаки жизни.

Тогда 42-летний подозреваемый понял, что совершил убийство и испугавшись уголовной ответственности предпринял меры, чтобы скрыть преступление. Он погрузил труп на заднее сидение автомобиля и отвез его в котельную по месту работы. После этого подозреваемый позвонил знакомому и рассказал ему о случившемся, а тот, в свою очередь помог подозреваемому избавиться от трупа. Мужчины занесли его в здание котельной, после чего сожгли в одном из котлов.

Соучастник, у которого тоже оказался целый букет судимостей, был также задержан. Он подтвердил все, что сказал подозреваемый.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге 22 июня произошла кража вещей и денежных средств на сумму 1 096 540 рублей. Пострадавшей оказалась юрист, проживающая на улице Беринга, 23, корпус 2.