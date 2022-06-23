В Петербурге задержали подозреваемого в краже более 1 млн у юриста с улицы Беринга

В Петербурге задержали подозреваемого в краже более 1 млн у юриста с улицы Беринга. Фото: Pxhere

В Петербурге задержали подозреваемого в краже более 1 млн у юриста с улицы Беринга. Фото: Pxhere

В Василеостровском районе 22 июня произошла кража вещей и денежных средств на сумму 1 096 540 рублей. Пострадавшей оказалась юрист, проживающая на улице Беринга, 23, корпус 2.

Женщина 31 года обратилась в правоохранительные органы рано утром 22 июня. Она рассказала, что в период с 00:00 по 06:40 в среду неизвестный проник в принадлежащую ей двухкомнатную квартиру и на 14 этаже 16-тиэтажного дома через незапертую дверь и совершил хищение сумки мужа с 400 000 рублями, документами и ключами от автомобиля, планшета «Samsung», мобильного телефона «Айфон-8», 3 женских сумок и 5 наручных часов.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Чуть позже, в 12:35, в парадной дома на Рубинштейна «по горячим следам» был задержан подозреваемый гражданин 1969 года, у которого изъяли похищенное.

Мужчина был задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция в среду утром получила сообщение от гражданки 1966 года рождения, которая рассказала о ножевом ранении мужа.