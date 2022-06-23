На Комсомола петербурженка ножом ударила в грудь мужа, после чего тот скончался

На Комсомола петербурженка ножом ударила в грудь мужа, после чего тот скончался. Фото: pxhere

На Комсомола петербурженка ножом ударила в грудь мужа, после чего тот скончался. Фото: pxhere

Правоохранительные органы Калининского района Санкт-Петербурга в среду утром получили сообщение от гражданки 1966 года рождения, которая рассказала, что ранила ножом своего мужа.

Женщина позвонила в экстренные службы около 11:36 часов утра 22 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, по прибытию на место происшествия правоохранители обнаружили уже мертвого мужчину 1974 года рождения.

Женщину задержал там же, по месту жительства на улице Комсомола, 45. Выяснилось, что петербурженка в ходе конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков, нанесла ножевое ранение в область грудной клетки своему сожителю, после чего он скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Гражданку задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать сожительницу под угрозой ножа и похитил ее деньги.