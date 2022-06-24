Петербургские спортсмены показали высокие результаты перед «Мы вместе. Спорт» в Сочи

Уже сейчас спортсмены из Петербурга показывают высокие результаты в преддверии летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в сочи со 2 по 9 октября.

По словам Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, В летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Летние игры паралимпийцев станут ещё одним масштабным состязанием, который пройдёт под эгидой движения “Мы вместе. Спорт»», — заверил Чернышенко. «Уверен, что игры паралимпийцев “Мы вместе. Спорт” в Сочи также пройдут в атмосфере большого спортивного праздника», — отметил Министр спорта Олег Матыцин.

От Санкт-Петербурга в них уже приняли участие 2 человека. В горнолыжном спорте — Иван Васильев, который занял 4 место, и в керлинге — Анна Карпушина, которая привезла привезла серебро.

При этом региональные выплаты у спортсменов будут такие же, как если бы они участвовали в Паралимпиаде.

Также в России открыли чемпионат по танцам на колясках. Планируется, что в Петербурге, на Яхтенной улице, появится свой комплекс для танцев на колясках.

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