В Смольном рассказали, что построят на месте стадиона «Олимпийские надежды»

В Смольном рассказали, что построят на месте стадиона &#171;Олимпийские надежды&#187;
На месте "Олимпийских надежд" планируется построить новый стадион. Фото: google.maps

Глава комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь рассказал, что появится на месте аварийного стадиона «Олимпийские надежды» в Удельном парке.

Чиновник рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что на месте «Олимпийских надежд» планируется построить стадион, где будет развиваться детский и юношеский спорт.

При создании проекта город будет сотрудничать с петербуржцами. В ближайшее время будет запущен опрос жителей Приморского района о желаемой инфраструктуре в Удельном парке.

Глава комитета отметил, что сейчас власти ищут и другие участки, где можно создать спортивные объекты для жителей севера Петербурга.

«Помните, на Тореза был велотрек? Единственный велотрек в Санкт-Петербурге. Сейчас там пустырь. Участок принадлежит городу, он под спорт, мы делаем по поручению губернатора концепцию развития этого участка», — рассказал Шантырь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Крестовском острове теперь можно бесплатно бегать с профессиональными тренерами.

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