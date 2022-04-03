На Крестовском острове теперь можно бесплатно бегать с профессиональными тренерами

На Крестовском острове теперь можно бесплатно бегать с профессиональными тренерами
Бегать на Крестовском можно каждые выходные, занятия - бесплатные. Фото: Pixabay

В Приморском парке Победы запустили серию беплатных спортивных занятий с профессиональными тренерами. Например, сегодня была растяжка и бег с быстрым финишем.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в занятиях сегодня приняли участие десятки петербуржцев , в том числе председатель комитета по физической культуре Антон Шантырь и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

По словам Бориса Пиотровского, почти каждые выходные проводятся профессиональные и непрофессиональные забеги. к лету их будет больше.

Вице-губернатор считает, что число участников занятий со временем будет возрастать, ведь Петербург — спортивный город.

Присоединиться к тренировкам может каждый. Они будут проходить каждое воскресенье, начало — в 9:30 утра.

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