Спустя 14 лет усыновленный иностранцами россиянин нашел своих биологических родителей

Усыновленный иностранцами житель России Юра Бородин смог отыскать своих биологических родителей благодаря журналистке Любови Китченко и каналу ЛенТВ24.

В пятницу, 24 июня, выйдет документальный фильм «Юра с татуировкой Бородин», в котором покажут историю Юры и том, как им образом она подошла к счастливом финалу. его можно будет посмотреть в 19:00 на YouTube-канале ЛенТВ24. Об этом сообщает сам телеканал «ЛенТВ24».

«Я занималась этими поисками в общей сложности 3 года, и мы с Юрой практически потеряли надежду. Но нам помогло упорство и счастливый случай», — рассказывает журналистка Любовь Китченко.

Герой родился в 1989 году в Нижнем Тагиле. После этого он оказался в детском доме, а затем в Америке, где его усыновила семья из США. В 19 лет Юра начал искать своих биологических родителей через русские социальные сети, и вот, спустя 14 лет, ему удалось найти родителей благодаря знакомству с русской журналисткой Любовью Китченко и каналом ЛенТВ24. Родственники обнаружились в Тагиле.

Ранее azeta.spb.ru писала, что в России родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.