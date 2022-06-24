Спустя 14 лет усыновленный иностранцами россиянин нашел своих биологических родителей

Спустя 14 лет усыновленный иностранцами россиянин нашел своих биологических родителей
Спустя 14 лет усыновленный иностранцами россиянин нашел своих биологических родителей. Фото: Pxhere

Усыновленный иностранцами житель России Юра Бородин смог отыскать своих биологических родителей благодаря журналистке Любови Китченко и каналу ЛенТВ24.

В пятницу, 24 июня, выйдет документальный фильм «Юра с татуировкой Бородин», в котором покажут историю Юры и том, как им образом она подошла к счастливом финалу. его можно будет посмотреть в 19:00 на YouTube-канале ЛенТВ24. Об этом сообщает сам телеканал «ЛенТВ24».

«Я занималась этими поисками в общей сложности 3 года, и мы с Юрой практически потеряли надежду. Но нам помогло упорство и счастливый случай», — рассказывает журналистка Любовь Китченко.

Герой родился в 1989 году в Нижнем Тагиле. После этого он оказался в детском доме, а затем в Америке, где его усыновила семья из США. В 19 лет Юра начал искать своих биологических родителей через русские социальные сети, и вот, спустя 14 лет, ему удалось найти родителей благодаря знакомству с русской журналисткой Любовью Китченко и каналом ЛенТВ24. Родственники обнаружились в Тагиле.

Ранее azeta.spb.ru писала, что в России родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

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