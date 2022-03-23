Родителям-пенсионерам напомнили о положенной доплате к пенсии за детей

Размер пенсии будет установлен получателем в заявительном порядке по старости и по инвалидности. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Размер пенсии будет установлен получателем в заявительном порядке по старости и по инвалидности. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Так, граждане пожилого возраста получают повышенную выплату до совершеннолетия детей независимо от факта их учебы или иждивения. Если дети учатся очно в вузе, то родителям будет выплачиваться повышенная пенсия до тех пор, пока ему не исполнится 23 лет.

Как сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленобласти, учитываются не более трех нетрудоспособных членов семьи.

Повышение размера пенсии с учетом иждивенцев устанавливают получателям страховой пенсии в заявительном порядке по старости и по инвалидности. В 2022 году повышение фиксированной выплаты к пенсии родителям в Петербурге и Ленобласти составляет 2 188 рублей 10 копеек – с одним иждивенцем. Родители двух детей получат 4 376 рублей 20 копеек, а трех — 6 564 рублей 30 копеек.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, нужно сообщить в клиентскую службу ПФР.

Напомним, прибавку в размере 2 200 рублей могут получить пожилые граждане, у которых на воспитании находятся дети школьного или студенческого возраста. По умолчанию доказывать тот факт, что несовершеннолетний ребенок находится на иждивении у пенсионера, не нужно. Достаточно будет подтверждения, что ребенок живет вместе с пожилым родителем.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, кому положена прибавка к пенсии с 1 апреля. Индексация выплат составит 8,6 процента, и она коснется не только пожилых граждан. Так, пенсии регулярно получают не только пенсионеры, но и дети с ограниченными возможностями. Еще есть участники Великой Отечественной войны, которым полагаются и страховые, и государственные пенсии. Кроме того, сразу две пенсии положены инвалидам, получившим ущерб здоровью из-за военной травмы.

Индексация затронет порядка четырех миллионов граждан. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 млрд рублей. Изначально планировалось, что социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%.