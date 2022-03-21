Российским пенсионерам рассказали о способе увеличения пенсии на 2200 рублей с 3 апреля

Выплата носит заявительный характер, то есть за ней необходимо обратиться в ПФР. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Выплата носит заявительный характер, то есть за ней необходимо обратиться в ПФР. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Российским пенсионерам рассказали о документе, который позволит увеличить размер пенсии более чем на 2 тыс. рублей.

Прибавку в размере 2 200 рублей могут получить пожилые граждане, у которых на воспитании находятся дети школьного или студенческого возраста. По умолчанию доказывать тот факт, что несовершеннолетний ребенок находится на иждивении у пенсионера, не нужно. Достаточно будет подтверждения, что ребенок живет вместе с пожилым родителем.

Как сообщает PRIMPRESS, совершеннолетнему ребенку в возрасте до 23 лет, необходимо представить справку из его учебного заведения. Важно, чтобы студент учился на дневном отделении в вузе, только в таком случае пенсионеру назначат доплату.

Указанный размер выплаты можно получать за каждого ребенка, но не более чем за трех. Причем средства выплачиваются каждому из родителей, если оба они пенсионеры.

За выплатой необходимо обратиться в отделение ПФР. Дополнительные деньги начнут приходить уже в апреле, если подать заявление уже сейчас. Средства стоит ожидать после третьего числа.

Напомним, уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению затронут граждан, которые в силу различных обстоятельств не смогли выработать достаточное количество трудового стажа для получения страховой пенсии. В среднем размер таких выплат в апреле вырастет на 800 рублей. Их получат около 700 тыс. человек в стране.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам показалось, что в марте их пенсия стала меньше, чем в прошлом месяце. Страховая пенсия с 1 января была увеличена на 5,9% — с такой прибавкой пенсионеры получили пенсию в январе. Затем в стране было принято решение об индексации пенсий до 8,6 %.

Разница в 2,7 % была выплачена в феврале. В результате в марте пенсионеры получили меньшую выплату, поэтому многим показалось, что пенсия уменьшилась, но это не так.