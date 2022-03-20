Пенсионерам объяснили, почему в марте пенсия показалась им маленькой

Разница в 2,7 % была выплачена в феврале, а не в марте. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Разница в 2,7 % была выплачена в феврале, а не в марте. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российским пенсионерам показалось, что в марте их пенсия стала меньше, чем в прошлом месяце. В Пенсионном фонде России прокомментировали ситуацию.

Первыми об уменьшении страховых выплат заявили пенсионеры из Омской области. Однако пожилым гражданам объяснили, что все дело в особенности индексации выплат, сообщили в ПФР.

По словам замуправляющего отделения ПФР Наталии Смигасевич, страховая пенсия с 1 января была увеличена на 5,9% — с такой прибавкой пенсионеры получили пенсию в январе. Затем в стране было принято решение об индексации пенсий до 8,6 %.

Разница в 2,7 % была выплачена в феврале. В результате в марте пенсионеры получили меньшую выплату, поэтому многим показалось, что пенсия уменьшилась , но это не так.

Напомним, также в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле будут введены дополнительные пособия семьям и льготным категориям граждан.