В апреле у части россиян еще больше повысится пенсия

В апреле у части россиян еще больше повысится пенсия
Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Социальные пенсии россиян будут проиндексированы в апреле на 7,7%. Об этом сообщает Пенсионный фонд Российской Федерации.

В предстоящем месяце запланирована индексация социальных пенсий на 7,7% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Кроме того, будут введены дополнительные пособия семьям и льготным категориям граждан.

Как сообщили на официальном сайте ПФР, социальные пенсии выплачиваются тем россиянам, у которых не имеется достаточного стажа или баллов, чтобы получать страховую пенсию, а также пенсию по старости.

Таким образом, социальную пенсию выплачивают гражданам, у которых уровень пенсионного обеспечения с учетом всех остальных выплат оказался ниже прожиточного минимума. После индексации в апреле сумма с 10 183 рублей вырастет почти до 11 000 рублей.

Напомним, также в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Государственная Дума России проведет новую индексацию пенсии после стабилизации ситуации в экономике и последующего изучения реальной инфляции в стране. Для индексаций выплат пожилым гражданам необходимо сперва определить реальную инфляцию, а после стабилизации цен на внутреннем рынке, можно приступать к вопросу определения необходимого коэффициента индексации пенсий. Уже в ближайшее время правительство и Госдума обсудят вопрос дополнительной индексации пенсий.

Напомним, правительство России может установить фиксированные цены на продукты питания. У Минпромторга есть полномочие к установке фиксированных цен на продукты питания, при этом ведомство ни разу им не пользовалось.

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